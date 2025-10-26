Bocce, l'ossolano Diego Verganti campione del mondo di tiro progressivo

Il sigillo a una due giorni da urlo. L'ossolano Diego Verganti si è laureato campione del mondo under 23 di tiro progressivo: in finale ha dominato l'avversario montenegrino, colpendo 49 bocce sulle 50 tirate. In Turchia, nella rassegna iridata giovanile, Verganti ha anche vinto l'argento nella staffetta in coppia con Matteo Golfetto.