Sport | 26 ottobre 2025, 09:41

Bocce, l'ossolano Diego Verganti campione del mondo di tiro progressivo

Per lui anche l'argento nella staffetta in coppia con Matteo Golfetto

Il sigillo a una due giorni da urlo. L'ossolano Diego Verganti si è laureato campione del mondo under 23 di tiro progressivo: in finale ha dominato l'avversario montenegrino, colpendo 49 bocce sulle 50 tirate. In Turchia, nella rassegna iridata giovanile, Verganti ha anche vinto l'argento nella staffetta in coppia con Matteo Golfetto

Daniele Piovera

