Travi e Profilati apre le porte alle scuole del territorio

La Travi e Profilati di Pallanzeno si trasforma in una grande aula magna per gli studenti delle scuole superiori del Verbano Cusio Ossola. Un momento di confronto tra il mondo del lavoro e quello della scuola, per conoscersi meglio ed aprire nuovi sbocchi lavoratovi per chi si diploma.

Lo stabilimento del Gruppo Duferco ha aperto le porte ad alcune classi dell’Istituto Cobianchi di Verbania, come già aveva fatto in precedenza con altre classi della stessa scuola verbanese. E come farà nei mesi prossimi con altri istituti del territorio.

Una immersione totale che ha portato gli studenti prima ad una ‘’lezione’’ teorica sul gruppo industriale bresciano, sullo stabilimento ossolano e sulle sue produzioni. Per poi proseguire con una vista nei reparti produttivi. Una collaborazione che si spera sia fruttuosa sia per gli studenti che così conoscono meglio il mondo del lavoro, che per Travi e Profilati che aprendo le sue porte si fa conoscere al mondo esterno, soprattutto quello della scuola.

E’ toccato ad alcuni responsabili dello stabilimento illustrare le caratteristiche del sito produttivo di Pallanzeno, di come è strutturato, in quali produzioni è impegnato. Il tutto facendo conoscere il contesto nel quale è inserito: quello del gruppo Duferco che opera in 20 Paesi e conta 3 mila dipendenti, 213 di cui proprio in Ossola, dove la produzione è di 600 mila tonnellate l’anno. Uno stabilimento, quello di Pallanzeno, che è tra le parti pulsanti dei siti produttivi italiani del gruppo (quattro in tutto), compreso quello di San Zeno dove è stato di recente è stato attivato un nuovo impianto modello.