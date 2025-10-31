"La rete che educa", alle Floreanini un percorso formativo sul tema delle relazioni

Prende il via nei prossimi giorni “La rete che educa”, il percorso formativo promosso dalla scuola media Floreanini di Domodossola dedicato al tema delle relazioni. Il primo incontro, dal titolo “Vero la vetta della preadolescenza. La relazione tra scuola e famiglia nel cammino educativo-didattico”, si tiene martedì 4 novembre dalle 17.00 alle 19.00 nell’aula magna della scuola Floreanini. La relatrice è la dottoressa Elena Mascaro, pedagogista ed esperta di relazioni educative. Partecipano anche la dottoressa Manola Vadalà, psicologa e psicoterapeuta, e le professoresse Stefania Cerri e Federica Scalise, referenti del bullismo e cyberbullismo e responsabili dello sportello “Ti ascolto”.

L’iniziativa è aperta a docenti, genitori, associazioni e a tutta la cittadinanza. La partecipazione è gratuita.