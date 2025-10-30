Caso Diario Amico, l'ufficio scolastico organizza un incontro istituzionale

L’ufficio scolastico di ambito territoriale del Verbano Cusio Ossola ha organizzato per martedì 5 novembre, un tavolo di lavoro istituzionale, a seguito del protrarsi delle polemiche scaturite dalla pubblicazione del racconto “Blog in Val Formazza Miaoo!!” nel Diario Amico 2025/2026. L’incontro è stato promosso con l’obiettivo di favorire un chiarimento sereno e costruttivo tra le parti e trovare una soluzione condivisa e sostenibile nel rispetto delle diverse sensibilità e del valore educativo e culturale che da sempre contraddistingue l’iniziativa del Diario Amico.

Il tavolo del 5 novembre vuole essere un momento di dialogo e confronto tra scuola e territorio in sinergia con le realtà produttive locali tra cui quelle legate all’allevamento e alla tutela dell’ambiente montano. Al tavolo di confronto sono stati invitati: il presidente della provincia del Vco Alessandro Lana, la presidente del consiglio direttivo dell’associazione Ars.Uni.Vco Stefania Cerutti, il presidente della Fondazione Comunitaria del Vco Maurizio De Paoli, il presidente dell’associazione nazionale per la tutela dell’ambiente e della vita rurale Michele Corti, la presidente del comitato salvaguardia allevatori del Vco Gesine Otten, il presidente di Coldiretti Novara-Vco Fabio Tofi, il direttore di Cia Agricoltori Novara-Vercelli-Vco Daniele Botti, i dirigenti scolastici e i presidenti dei consigli d’istituto della rete “Diario Amico”, il dirigente dell’istituto paritario Rosmini di Domodossola.