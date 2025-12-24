Festività di Natale sugli sci in Val d’Ossola nonostante la poca neve

In occasione delle festività natalizie, le stazioni sciistiche della Val d’Ossola riapriranno progressivamente, offrendo nuove opportunità agli appassionati di sport invernali. Il 25 dicembre sarà possibile sciare solo al campo scuola di Macugnaga, mentre dal 26 dicembre la maggior parte degli impianti tornerà operativa, consentendo di sfruttare piste e seggiovie in diverse località del comprensorio. Il 25 dicembre, dunque, sarà aperto esclusivamente il campo scuola di Macugnaga nel comprensorio del Belvedere.

A partire dal 26 dicembre entreranno in funzione le funivie Macugnaga – Bill – Moro, accessibili ai soli pedoni. Nella stessa giornata riaprirà anche Formazza Sagersboden.

Dopo la sospensione per il giorno di Natale torneranno operative anche La Piana di Vigezzo con il baby e, neve permettendo, la pista Cima 2. Riapriranno inoltre Cheggio con lo skilift, Domobianca e San Domenico, segnando una ripartenza diffusa delle principali stazioni sciistiche ossolane. Le previsioni meteo indicano la possibilità di precipitazioni nevose già nella notte di Natale, con quota neve attorno ai 600–800 metri, seguite da un calo delle temperature nei giorni successivi. Un quadro che rappresenta una buona notizia sia per i gestori degli impianti sia per gli sciatori, in vista di un miglioramento delle condizioni del manto nevoso. Resta comunque consigliato consultare sempre i siti internet e le pagine social ufficiali dei singoli impianti, per verificare eventuali aggiornamenti o variazioni sugli orari e sulle aperture legate all’evoluzione meteo e alle condizioni di sicurezza.