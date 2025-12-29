Nei giorni delle feste boom per gli agriturismi piemontesi, tra pasti e pernottamenti

Spopola l’agriturismo per le festività. In oltre due milioni, tra italiani e stranieri, hanno scelto di trascorrere le festività 2025 in agriturismo, tra pernottamenti e pasti nelle ventiseimila strutture attive sul territorio nazionale, simbolo di un’eccellenza del turismo Made in Italy sempre più riconosciuta anche all’estero. Anche in inverno, a trainare la scelta della campagna non è solo la cucina genuina ma soprattutto il turismo esperienziale. Si tratta di proposte che negli anni hanno reso l’agriturismo un’esperienza unica e distintiva, difficilmente replicabile in altri contesti turistici.

La soddisfazione di Terranostra Piemonte e Coldiretti

“Trascorrere le festività in agriturismo – sottolinea Stefania Grandinetti, presidente di Terranostra Piemonte – significa vivere le tradizioni autentiche, le usanze tipiche delle aree rurali, dei borghi e dei piccoli comuni. In tanti vogliono acquistare i prodotti dalle nostre aziende agricole o assaggiare quelli della tradizione nei nostri agriturismi, celebrando il recente riconoscimento della nostra cucina patrimonio immateriale dell’umanità. Un fenomeno in continua crescita che dimostra la capacità dell'agricoltura di creare valore economico, ambientale, sociale e culturale”.

“L’agriturismo si conferma così fulcro della vita nelle aree interne e rurali, dove il turismo integra e rafforza le attività agricole e artigianali locali. Questo modello di accoglienza e ricettività è un motore di sviluppo fondamentale per i piccoli borghi e le campagne, perché crea occupazione, valorizza le eccellenze locali e custodisce la biodiversità”, concludono Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale.