Crevoladossola, agli studenti meritevoli una borsa di studio per un programma estivo all'estero

La fondazione Intercultura ha istituto, con il sostegno del comune di Crevoladossola, una borsa di studio per un programma estivo di approfondimento linguistico in Irlanda. L’iniziativa si rivolge a studenti meritevoli residenti nel comune di Crevoladossola, che siano interessati ad un’esperienza di studio all’estero durante l’estate 2026. Possono candidarsi ragazzi nati tra il 1° giugno 2007 e il 30 giugno 2011.

Il viaggio prevede una permanenza di quattro settimane in Irlanda, ospiti di una famiglia, con corsi di inglese e possibilità di visita in diversi luoghi di interesse. Per accedere al programma è necessario superare un concorso: la selezione si svolgerà tra gennaio e febbraio e i risultati saranno comunicati a marzo 2026. Prima della partenza, gli studenti parteciperanno ad un corso di formazione dedicato.

Per partecipare alla selezione è necessaria l’iscrizione sul sito di Intercultura entro e non oltre il 20 gennaio. Tutte le informazioni utili sono disponibili nel bando scaricabile dal sito del comune di Crevoladossola o di Intercultura.