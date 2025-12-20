Questa sera il "Natale in piazza" al Villaggio

Va in scena questa sera, sabato 20 dicembre, il “Natale in piazza” promosso dal comitato di quartiere Villa Nord. Appuntamento a partire dalle 20.00 in piazza Motta al Villaggio con un momento dedicato ai più piccoli con letture natalizie e, alle 20.30, l’esibizione dei bambini della scuola primaria XXV Aprile con i canti della tradizione. Si prosegue poi con “Aspettando Babbo Natale” e con la distribuzione di cioccolata calda, panettone e vin brûlé a cura del comitato di quartiere, dei circoli e dell’American Bar.