Da due anni alcuni bidoncini occupano gli stalli di sosta in via Bianchi

Sta toccando il record dei due anni l’occupazione degli stalli della sosta all’inizio di via Novello Bianchi a Villadossola. E in queste settimane sui social è tornata a rinfocolarsi la polemica da parte di cittadini che chiedono interventi alle istituzioni.

Si tratta della ‘’segnaletica creativa’’ adottata da chi vuole tenere lontano le auto dall’ingresso della sua abitazione. ''Segnaletica'' che consiste in quattro bidoncini dell’immondizia posati perennemente negli stalli di sosta delle auto. Appesantiti da sassi messi all’interno per impedirne lo spostamento. Mentre per alcuni mesi erano anche stati posati di fianco dei mattonicini che poi sono stati tolti.

Una situazione che riduce gli spazi di sosta e causa disagio a chi deve posteggiare l’auto, poiché lo spazio di manivra è ristretto.

Il problema già era stato denunciato un anno fa da alcuni residenti del posto che avevano segnalato l’occupazione irregolare. Senza però ottenere risultati. ‘’Erano stati messi dei paletti di plastica vicino al cancello, ma i bidoni non sono mai stati tolti. E lo spazio di sosta si è così ulteriormente ristretto’’ spiega un residente.

In pratica, dicevamo, si tratta di due stalli comunali per la sosta, pertanto di competenza del Comune, ma anche di parcheggi che insistono su una strada provinciale, quindi di competenza della Provincia.

La situazione, purtroppo, ha già creato diverbi.