Chiuse le ipoteche che gravavano sull'ex latteria Alpina

‘’Chiuso il contenzioso con la banca potremo ora gestire i fabbricati e poi alienarli’’. Così l’assessore Maurizio Romeggio parla della ex latteria Alpina di Villadossola, tirata in ballo dalla minoranza che in consiglio comunale ha ancora segnalato come gli ingressi abusivi alla struttura potrebbero rappresentare un rischio per il Comune.

Immobili da anni abbandonati e divenuti ora di proprietà comunale. ‘’Il Comune era il garante dei mutui fatti ed ora abbiamo chiuso queste ipoteche – spiega Romeggio – Una transazione che con la banca è stata chiusa con 5 mila euro. Ora occorre intervenire per fare una prima bonifica delle strutture e poi alienare gli immobili’’.

Nel 1974 il Comune aveva concesso il diritto di superficie dell’area di via Rovaccio, alle spalle della ferrovia, nel quartiere Nord. La Latteria, allora pienamente funzionante, aveva contratto dei mutui sui quali il Comune si era fatto garante, esponendosi notevolmente.

Tutto si è complicato quando la Latteria era stata messa in liquidazione coatta nel 1993 perché, si legge sulla Gazzetta Ufficiale di allora, '‘l’ente Latteria Sociale non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti’’.

La produzione si era fermata nell’aprile 1992, quando concorrenza e costi di produzione avevano messo in ginocchio quella cooperativa che era stata la prima a produrre latte pastorizzato nell’allora Alto Novarese.

Quando il Comune ha riaperto la pratica sugli usi civici ha individuato anche quell’area come tale e questo ha permesso di azzerare la situazione sino ad arrivare ad una revisione della perizia.

Immobili e area sono tornati in possesso dal Comune di Villadossola. Ora, da notizie non ufficiose, parrebbe che la ex latteria possa diventare sede del Comprensorio Caccia Vco3, che oggi ha gli uffici in via Marino, in centro a Villadossola.