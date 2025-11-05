Rumianca, "AperiHalloween" per le vie del paese

Il Comitato San Giovanni di Rumianca organizza, per sabato 8 novembre “AperiHalloween”, un percorso a tema tra le vie della frazione di Pieve Vergonte. “Sarà un Halloween posticipato - spiegano gli organizzatori - e un giro enogastronomico per adulti e bambini, che permetterà ai partecipanti non solo di divertirsi ma anche di conoscere luoghi nascosti e sconosciuti del paese”.

Il ritrovo è previsto alle 17.30 in piazza San Marco; fino alle 19.30 sarà offerto un pauroso aperitivo per le vie del paese. Dalle 17.00, invece, al circolo saranno serviti polenta, salami e gorgonzola. A seguire musica dal vivo con dj Kikko.

Per partecipare è richiesta la prenotazione contattando i numeri 334 8768867 (Rebecca), 345 6159627 (Martina) oppure 340 7151213 (Vero).