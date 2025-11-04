Baceno e Croveo ricordano i Caduti di tutte le guerre

Sabato 8 novembre Baceno e la frazione di Croveo celebreranno la Giornata dei Caduti di tutte le guerre con iniziative commemorative. A Baceno la cerimonia inizierà alle 16.30 al monumento dei Caduti con la deposizione della corona, seguita dalla messa alle 17.30. Contemporaneamente, a Croveo alle 17 è in programma la commemorazione al locale monumento dei Caduti, con la deposizione della corona e la messa successiva.
