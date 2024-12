Il Comitato Salute Vco: "Non si torni a parlare di ospedale unico a Piedimulera"

La comparsa nei giorni scorsi di un’intera pagina di un quotidiano dedicata al progetto dell’ospedale unico che nel 2002 era previsto a Piedimulera, poi cancellato a seguito di un referendum provinciale che ne decretò la morte nel 2007, ci ha francamente allarmato. Le elezioni del 2024, pur registrando il “bis” del centrodestra, hanno però cambiato radicalmente la mappa interna del potere in Consiglio regionale. Il ridimensionamento del consenso leghista, che tanti danni ha causato, può aver convinto la coalizione che governa a dare una risposta concreta alle richieste dei cittadini, che da più parti chiedono da anni, noi compresi, di abbandonare l’assetto ospedaliero fondato su tre ospedali a favore di quello basato su un nosocomio solo. Avvertiamo, però, il pericolo che venga resuscitato il “progetto Piedimulera”. Crediamo, quindi, che sia utile ricordare qui i motivi di buonsenso per i quali, in passato, abbiamo avversato questa soluzione e che sono tuttora validi.

Assenza della sanità territoriale. Ovvero, se un cittadino ha un improvviso problema di salute, in assenza di una alternativa sul territorio non può che recarsi al DEA dell’ospedale. Spesso il tutto si risolve al meglio, se non dopo una lunga attesa. Però questi accessi giudicati “impropri” creano non poche difficoltà nell’organizzazione e spesso ritardi a scapito di casi più urgenti.

Altra conseguenza negativa indotta da una collocazione così periferica è quella della difficoltà di accesso dei pazienti, soprattutto anziani, che non potendo usare più l’auto per recarsi ai poliambulatori per una visita e in assenza di una rete di trasporto pubblico sono costretti a farsi accompagnare ogni volta dai parenti, mettendo in difficoltà le famiglie.