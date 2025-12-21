Si consegnano le firme per il riconoscimento dello Stato di Palestina

È in programma per lunedì 22 dicembre alle 9.30 presso la Prefettura del Verbano Cusio Ossola la consegna ufficiale delle firme raccolte dai cittadini che chiedono il riconoscimento dello Stato di Palestina. La raccolta è stata promossa su tutto il territorio provinciale dalla rete delle realtà solidali con la Palestina ed è indirizzata a tutti i sindaci del Vco.
