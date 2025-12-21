Sport invernali e futuro dei giovani: una raccolta fondi per sostenere gli Sci Club del Vco

Aiutare i giovani che vivono in montagna a continuare a praticare sport invernali, sostenendo allo stesso tempo le associazioni che ogni giorno tengono viva una comunità educativa e sportiva: è questo l’obiettivo del progetto promosso dall’Associazione Sport Invernali del Vco, impegnata nella raccolta fondi per l’acquisto di attrezzature tecniche indispensabili alla pratica dello sci alpino e nordico.

Il traguardo fissato è di 16.470 euro: al raggiungimento di questa cifra, la Fondazione Comunitaria del Verbano Cusio Ossola – Ente Filantropico cofinanzierà l’iniziativa, raddoppiando tutte le donazioni raccolte. Un meccanismo che moltiplica l’impatto della solidarietà e rende ogni contributo ancora più prezioso.

Nel Verbano Cusio Ossola gli Sci Club rappresentano molto più di un luogo di allenamento. Sono presìdi sociali fondamentali, spazi di crescita, confronto e condivisione, soprattutto nei territori montani dove spesso mancano altri punti di aggregazione. Oggi, però, l’aumento dei costi rende sempre più difficile per molte famiglie sostenere sport impegnativi come lo sci, mentre le associazioni rischiano di non riuscire a garantire continuità alle attività senza un aiuto esterno.

Il progetto nasce proprio da questa consapevolezza e coinvolgerà circa 400 atleti, sostenendo le realtà sportive affiliate alla Fisi Vco, tra cui gli Sci Club Valle Antigorio, Valle Anzasca, Bognanco, Formazza, Macugnaga, San Domenico, Valle Vigezzo, Domobianca365 Ski Race, NHOA Ski Team, Revolution Ski Race, X-Team Race Ossola e altre associazioni del territorio.

Le risorse raccolte serviranno ad acquistare materiali essenziali per lo svolgimento delle attività: scioline e materiali di consumo per la preparazione degli sci, pali per slalom e slalom gigante, trapani per la tracciatura dei percorsi e attrezzature professionali per la manutenzione, strumenti senza i quali allenamenti e gare rischierebbero di fermarsi.