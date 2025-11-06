Nonni, genitori e figli: una ruota che gira

Sarà un'occasione di riflessione dedicata alle dinamiche familiari e al potere delle parole nella crescita e nella comunicazione quella in programma venerdì 7 novembre alle 20.45: presso la sede Acli di Domodossola in via Galletti 53 si terrà infatti l’incontro dal titolo “Nonni-Genitori-Figli: una ruota che gira”.

Ospite della serata sarà Laura Giuliani, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, autrice del libro “Anziché dire così. Le frasi che aiutano a crescere e far crescere”. Nel corso dell’incontro, Giuliani guiderà il pubblico in un percorso di consapevolezza per scoprire le frasi e i “copioni” che si tramandano di generazione in generazione all’interno delle famiglie, spesso in modo inconsapevole, ma con un profondo impatto sulle relazioni e sui processi educativi.

L’iniziativa, promossa da Acli e dall’associazione Movi-Ment Famiglie Adhd Vco, si rivolge a genitori, nonni, insegnanti e a chiunque voglia comprendere meglio come le parole possano limitare o liberare la crescita personale e relazionale.

Per informazioni è possibile contattare l’associazione Movi-Ment Famiglie Adhd Vco ai numeri 338 8440428 o 384 0524009.