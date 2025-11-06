Coppa Italia promozione: Juventus Domo ribalta il risultato e supera Dufour Varallo

Ieri, mercoledì 5 novembre, al Curotti si è giocata la partita di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia Promozione tra Juventus Domo e Dufour Varallo.

Dopo aver perso l’andata 0-1, con il gol di Maiello, la Juventus Domo è riuscita a ribaltare il risultato. Il gol del pareggio è arrivato al 95esimo minuto con Lorenzo Ghezza, portando la partita ai supplementari, durante i quali i granata hanno siglato il gol decisivo su rigore realizzato al 110' minuto da Zani.

Grazie a questa vittoria per 2 a 0, la Juventus Domo conquista l’accesso ai quarti di finale. Ora la squadra domese si prepara ad affrontare tra le mura amiche la capolista Casale nel big match di campionato in programma domenica 9 novembre