Distretto dei laghi, bilancio positivo per la partecipazione al World Travel Market di Londra

“La fiera londinese è andata molto bene per la nostra Atl, e voglio ringraziare al proposito regione e Enit che ci hanno ospitato all’interno della loro area incontri, oltre allo staff che vi ha presenziato accogliendo i visitatori”. Così Francesco Gaiardelli, presidente del Distretto Turistico dei Laghi Monti e Valli dell’Ossola, commenta la partecipazione a World Travel Market, il grande evento tenutosi a Londra dal 4 al 6 novembre.

Prosegue Gaiardelli: “Il riscontro dei partecipanti c’è stato e lo valuto oggi positivamente, a conferma che l’attenzione del mondo anglosassone verso i nostri territori è sempre assai alta e lo constatiamo poi, dati alla mano, dal punto di vista delle presenze internazionali”.

Per il distretto è stata l’occasione per valorizzare il suo brand e illustrare le iniziative e le migliori proposte in calendario. Abbiamo presentato i nostri prodotti e in particolare il mondo della neve in Piemonte – prosegue Gaiardelli – a tour operator e agenti viaggio provenienti da tutti i continenti. Si tratta di un mondo, quello della neve appunto, composto da più di cinquanta stazioni sciistiche a livello regionale, una parte significativa delle quali sono situate nella nostra provincia”

“È emerso ancora una volta un Piemonte – si legge nella nota – che alle fiere internazionali si contraddistingue per essere sempre più unito e compatto, e ciò non può che fare piacere ed essere, oltretutto, motore di attrattività. Siamo capaci di raccogliere all’interno dei nostri confini tutte le ultime tendenze in fatto di vacanza: dal ritmo lento all'autenticità, dalla sostenibilità all’inclusione”.

La Wtm è stata anche l’occasione per “promuovere con orgoglio – sottolinea il numero uno dell’Atl – al popolo britannico, che ci ama particolarmente, i nostri laghi Maggiore, d’Orta, Mergozzo e le valli dell’Ossola, che sono per loro la meta numero uno”. Nella giornata conclusiva del World Travel Market, va detto infine, il Distretto Turistico dei Laghi Monti e Valli dell’Ossola ha presentato “Soul Gardens”, le ville e i giardini dei sentimenti, progetto punta di diamante del territorio, e “Isole di luce” 2025/2026, ovvero l’eccezionale spettacolo di luci, colori e design che quest’anno si terrà sull’isola dei Pescatori lungo tutto il periodo delle festività natalizie.