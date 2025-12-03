Ottavia Piccolo porta a Varzo “Matteotti: Anatomia di un fascismo”

Prosegue la stagione “Teatro nei Borghi” con un appuntamento di grande rilievo: giovedì 4 dicembre, alle ore 21.00, al Teatro Alveare di Varzo, va in scena Ottavia Piccolo nello spettacolo “Matteotti – Anatomia di un fascismo”, scritto da Stefano Massini.

Il progetto Teatro nei Borghi, promosso da compagniadellozio, porta nelle comunità dell’Ossola un’offerta culturale di alta qualità artistica, con l’obiettivo di mantenere viva la vita sociale e culturale dei territori. Per questa occasione, arriva una delle più raffinate interpreti del teatro italiano contemporaneo, affiancata dai Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo.

Lo spettacolo ripercorre l’ascesa del fascismo e il coraggio di Giacomo Matteotti, oppositore instancabile e pacifista, che denunciò la violenza politica e la manipolazione dei poteri. Attraverso parole, musica e interpretazione, il testo mette in luce la forza del dissenso e il dramma della storia italiana: “Io denuncio all’Italia e al mondo intero che un mostro chiamato fascismo ogni giorno diventa più potente grazie al silenzioso assenso di chi lo svaluta, lo legittima e non lo combatte!”, affermava Matteotti.

“Abbiamo il grande onore di avere a Varzo una serata con una delle più importanti attrici del teatro italiano, in scena con un testo del più grande drammaturgo attivo oggi a livello nazionale e con le musiche di una grande istituzione come l’orchestra multietnica di Arezzo - sottolinea Matteo Minetti di compagniadellozio - .In un tempo in cui riaffacciano nazionalismi e sovranismi, ospitare uno spettacolo che parla della disgrazia del fascismo per l’Italia è un segnale importante per la nostra comunità”.