A Varzo il Natale si accende tra musica, recite e solidarietà

A Varzo il periodo natalizio si apre con un ricco programma di eventi che coinvolge grandi e piccoli, tra musica, emozioni e gesti di solidarietà.

Il primo appuntamento è il tradizionale Concerto di Natale, in programma domenica 14 dicembre alle 20.45 al Teatro Alveare. Sul palco si esibiranno il Corpo Musicale Varzese e il Coro Polifonico di Varzo, affiancati dalla Mininote-band, in una serata che unisce tradizione e atmosfera festiva. Al termine del concerto, per chi vorrà partecipare, è previsto un rinfresco offerto presso la sede della banda.

Sempre al Teatro Alveare, mercoledì 17 dicembre alle 14.30, sarà la volta della recita “Natale insieme” della scuola dell’infanzia di Varzo: un momento atteso dai bambini che potranno mostrare ai genitori quanto appreso nelle ultime settimane, tra emozione e entusiasmo.

Il clima natalizio si estende anche alla casa di riposo, dove i nonni hanno espresso alcuni piccoli desideri, affissi fino al 20 dicembre sulla facciata della chiesa. Chi desidera esaudirne uno può contattare Camilla al numero 366 9394104.