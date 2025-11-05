Lavori sulla SS33: restringimenti e chiusura temporanea dello svincolo Varzo Sud

Disagi in vista per chi percorre la Statale 33 del Sempione nel tratto di Varzo. Anas ha infatti programmato una serie di interventi per la posa di cavi in fibra ottica a cura della società Ultranet srl, che comporteranno modifiche alla viabilità da oggi, mercoledì 5, a venerdì 14 novembre, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 18, con esclusione dei giorni festivi.

Nel dettaglio, il cantiere prevede il restringimento della carreggiata destra tra il km 132+100 e il km 132+500 e la chiusura della rampa di svincolo con la SP166 (Varzo Sud), in corrispondenza del km 132+500. Entrambi i provvedimenti interesseranno tutti gli utenti della strada.

Durante le operazioni potrà essere istituito senso unico alternato, che verrà attivato soltanto in caso di effettiva interferenza con il traffico e rimosso al termine delle lavorazioni giornaliere. Anche la chiusura dello svincolo sarà limitata ai giorni e alle ore operative dei lavori.