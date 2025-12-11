“Seguendo la Stella Cometa": un viaggio tra i presepi delle frazioni di Varzo

Domenica 14 dicembre, con ritrovo alle ore 9:30 in Piazzale Trieste a Varzo, torna l’iniziativa “Seguendo la Stella Cometa”, un appuntamento dedicato a chi desidera scoprire le frazioni di Varzo attraverso un suggestivo itinerario tra presepi unici, ambientazioni montane e tradizioni locali.

L’escursione sarà accompagnata dalla guida escursionistica ambientale Gabriella Astori, che condurrà i partecipanti lungo un percorso immerso nel fascino dell’inverno alpino. Camminando tra le varie frazioni, sarà possibile ammirare paesaggi incantevoli, siti storici e, soprattutto, i tanti presepi originali, ognuno caratterizzato da allestimenti curati e particolari che raccontano la creatività e l’identità delle comunità locali.

Il programma della giornata

Dopo la registrazione in Piazzale Trieste, i partecipanti usufruiranno di un servizio navetta che li condurrà verso i presepi delle frazioni più distanti – tra cui Castello, Piaggio e Coggia – per poi proseguire a piedi attraverso la mulattiera che collega Cumerco, Casa Cucco, Gravan, fino a giungere alle località di Bassogno, Colla, Salé, Cattagna, Alpeggio e Riceno.

Successivamente il gruppo farà rientro verso il centro di Varzo, dove visiterà altri presepi dislocati in punti suggestivi come la Piazzetta della Torre, il Lavatoio, la Parrocchia, l’Ufficio Turistico e la vetrina natalizia.

Il percorso proseguirà poi verso le frazioni di Alneda, Pasqué, Fontana, Bertonio e Rosso, da cui le navette riaccompagneranno i partecipanti al punto di partenza. L’arrivo è previsto entro le ore 17:00.

Consigli e partecipazione

Per ragioni organizzative è richiesta la prenotazione entro il 13 dicembre contattando la Pro Loco al 333/5481843.

La quota di partecipazione è di: € 20,00 dai 14 anni in su, € 15,00 dai 10 ai 13 anni, € 10,00 fino ai 9 anni.

Si raccomanda abbigliamento comodo e caldo, oltre a scarpe da trekking o scarponcini, poiché parte del percorso si svolge su mulattiere. In caso di neve o maltempo verrà comunicato un eventuale itinerario alternativo.

“Seguendo la Stella Cometa” non è solo una camminata, ma un vero e proprio viaggio nella tradizione natalizia di Varzo: un’occasione per vivere la magia dei presepi, respirare l’atmosfera montana e condividere un’esperienza autentica tra storia, natura e sapori locali.