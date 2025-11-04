Viadotto Gagnone, prorogati i lavori: senso unico alternato fino a fine novembre

È stata prorogata fino al 26 novembre l’ordinanza Anas che prevede un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o movieri, sul viadotto “Gagnone” lungo la SS 337 della Val Vigezzo, nel territorio comunale di Druogno. I lavori di manutenzione straordinaria del viadotto, iniziati a settembre, avrebbero dovuto essere conclusi entro il 9 novembre, ma Anas ha stabilito di prorogare la chiusura di oltre due settimane.

Il cantiere riguarda, in particolare, il tratto compreso tra il km 12+300 e il km 12+95. La modifica alla viabilità, va ricordato, sta creando non poche polemiche tra gli automobilisti.