 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 04 novembre 2025, 17:05

Viadotto Gagnone, prorogati i lavori: senso unico alternato fino a fine novembre

Proseguiranno oltre la data prevista gli interventi per la manutenzione straordinaria del tratto della SS 337 della Val Vigezzo

Viadotto Gagnone, prorogati i lavori: senso unico alternato fino a fine novembre

È stata prorogata fino al 26 novembre l’ordinanza Anas che prevede un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o movieri, sul viadotto “Gagnone” lungo la SS 337 della Val Vigezzo, nel territorio comunale di Druogno. I lavori di manutenzione straordinaria del viadotto, iniziati a settembre, avrebbero dovuto essere conclusi entro il 9 novembre, ma Anas ha stabilito di prorogare la chiusura di oltre due settimane.

Il cantiere riguarda, in particolare, il tratto compreso tra  il km 12+300 e il km 12+95. La modifica alla viabilità, va ricordato, sta creando non poche polemiche tra gli automobilisti.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore