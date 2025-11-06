 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 06 novembre 2025, 12:10

Domodossola, lavori in via Piave: tre giorni di senso unico alternato

Il provvedimento sarà valido dal 12 al 14 novembre

La polizia locale di Domodossola comunica che, a causa di lavori di posa di una piattaforma per la manutenzione di un tetto, sarà istituito per tre giorni un senso unico alternato in via Piave. Il provvedimento, che prevede transito alternato regolato da impianto semaforico o movieri, sarà valido dal 12 al 14 novembre, nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 17.30.

l.b.

