Caserma Forestale: pronta la convenzione tra Comune di Vogogna e Parco Val Grande

Il vecchio asilo di Prata di Vogogna diventerà la caserma della Forestale del Parco Val Grande. Era quanto scrivevamo circa un anno e mezzo fa.

Un cambio di destinazione per lo stabile che si affaccia sulla strada provinciale a Prata, che per anni aveva accolto i bambini e che sarebbe diventato il comando della Forestale. L’edifico era ormai chiuso da tempo, quindi non più utilizzato se non come ambulatorio medico. L’associazione privata che gestiva l’asilo aveva infatti dato l’immobile al Demanio dello Stato che, a sua volta, lo ha destinato alla Forestale del Parco.

Ora, dopo i tempi lunghi a cui ci ha abituato la burocrazia italiana, ecco il via all’operazione. Il Comune di Vogogna e il Parco Val Grande hanno firmato una convenzione che di fatto farà del comune ossolana la stazione appaltante per i lavori necessari.

Il Parco Val Grande, con un ridotto numero di dipendenti, ha dovuto appoggiarsi al Comune, pur avendo la somma necessaria per procedere all’intervento: 312 mila euro ricevuti dal Ministero e altri 520 mila attraverso il programma ‘Parchi per il clima’. La delibera comunale per la convezione è stata fatta e i lavori potrebbero iniziare, trasformando l'ex asilo nella sede dei carabinieri forestali del Parco.