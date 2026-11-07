Vco Azzurra Tv guarda al futuro grazie al Gruppo Altair

Un impegno nel presente, con lo sguardo rivolto al futuro, senza dimenticare il passato. Vco Azzurra Tv è pronta a puntare verso nuovi obiettivi. Ieri sera, al Golf Continental Resort di Fondotoce, il presidente del Gruppo Altair Paolo Zanghieri, ha incontrato i giornalisti e gli esponenti del mondo politico e imprenditoriale locale per presentare il piano editoriale di Vco Azzurra Tv.

“Guardiamo insieme al futuro del territorio” è lo slogan che ha accompagnato la presentazione. Sul palco, insieme a Zanghieri, è salito Maurizio De Paoli, storico direttore dell'emittente.

“Non si tratta di un business, si tratta di investire in una televisione storica del territorio. La tecnologia offre importanti opportunità ed è giusto lasciare a questi professionisti – ha esordito Zanghieri, rivolgendosi al team di Vco Azzurra Tv – la possibilità di continuare a fare informazione libera, nel modo in cui sanno farla da sempre. Nel prossimo futuro prevediamo nuovi investimenti, puntando su una piattaforma integrata”.

“Questa storica emittente televisiva è nata nel 1980 grazie a Silvano Zuccari e Mauro Cassani. Negli anni Ottanta in Italia c'erano 600 televisioni locali, oggi Auditel ne certifica 163 e Vco Azzurra Tv è una di queste. Oggi è una televisione regionale – ha spiegato De Paoli –. Abbiamo cambiato vestito, anche il sarto, ma non il nostro Dna, che ci mantiene legati a quell'inizio voluto proprio da Zuccari e Cassani, per guardare al futuro con nuovi obiettivi”.

Tele Vco 2000 è ora entrata a far parte del Gruppo Altair, guidato dall'imprenditore ossolano Paolo Zanghieri, che ha anticipato i prossimi passi dell'emittente. Lo sviluppo passerà attraverso due parole chiave: tecnologia e innovazione.

“Non c'è solo il canale 17: si possono potenziare i canali tematici. Pensiamo poi anche a istituire una web radio e una web tv. Credo – ha sottolineato Zanghieri – che dobbiamo sfruttare al meglio le tecnologie che abbiamo a disposizione, con grande responsabilità. Bisogna ragionare in un'ottica multipiattaforma”.

Una televisione storica, dunque, che vuole continuare a rivendicare il proprio spazio nel panorama dell'informazione, mantenendo aperto il dialogo con gli altri media del territorio.

“Il giornalismo locale è una realtà molto importante. Pensiamo al lavoro svolto da testate come Ossolanews, La Stampa e Vco24, e da settimanali come Eco Risveglio e Il Popolo dell'Ossola. I rapporti con la RSI sono sempre ottimi e la collaborazione prosegue, anche se con modalità diverse – ha evidenziato De Paoli –. Per questioni legate ai diritti, non possiamo più trasmettere le previsioni del tempo e programmi della Radiotelevisione svizzera come Falò”.