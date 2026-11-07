sabato 07 novembre
Vco Azzurra Tv guarda al futuro grazie al Gruppo Altair
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Attualità | 07 novembre 2026, 18:04

Vco Azzurra Tv guarda al futuro grazie al Gruppo Altair

Al Golf Continental Resort di Fondotoce, il presidente Paolo Zanghieri e il direttore Maurizio De Paoli hanno presentato la nuova società

Vco Azzurra Tv guarda al futuro grazie al Gruppo Altair

Un impegno nel presente, con lo sguardo rivolto al futuro, senza dimenticare il passato. Vco Azzurra Tv è pronta a puntare verso nuovi obiettivi. Ieri sera, al Golf Continental Resort di Fondotoce, il presidente del Gruppo Altair Paolo Zanghieri, ha incontrato i giornalisti e gli esponenti del mondo politico e imprenditoriale locale per presentare il piano editoriale di Vco Azzurra Tv.

“Guardiamo insieme al futuro del territorio” è lo slogan che ha accompagnato la presentazione. Sul palco, insieme a Zanghieri, è salito Maurizio De Paoli, storico direttore dell'emittente.

“Non si tratta di un business, si tratta di investire in una televisione storica del territorio. La tecnologia offre importanti opportunità ed è giusto lasciare a questi professionisti – ha esordito Zanghieri, rivolgendosi al team di Vco Azzurra Tv – la possibilità di continuare a fare informazione libera, nel modo in cui sanno farla da sempre. Nel prossimo futuro prevediamo nuovi investimenti, puntando su una piattaforma integrata”.

“Questa storica emittente televisiva è nata nel 1980 grazie a Silvano Zuccari e Mauro Cassani. Negli anni Ottanta in Italia c'erano 600 televisioni locali, oggi Auditel ne certifica 163 e Vco Azzurra Tv è una di queste. Oggi è una televisione regionale – ha spiegato De Paoli –. Abbiamo cambiato vestito, anche il sarto, ma non il nostro Dna, che ci mantiene legati a quell'inizio voluto proprio da Zuccari e Cassani, per guardare al futuro con nuovi obiettivi”.

Tele Vco 2000 è ora entrata a far parte del Gruppo Altair, guidato dall'imprenditore ossolano Paolo Zanghieri, che ha anticipato i prossimi passi dell'emittente. Lo sviluppo passerà attraverso due parole chiave: tecnologia e innovazione.

“Non c'è solo il canale 17: si possono potenziare i canali tematici. Pensiamo poi anche a istituire una web radio e una web tv. Credo – ha sottolineato Zanghieri – che dobbiamo sfruttare al meglio le tecnologie che abbiamo a disposizione, con grande responsabilità. Bisogna ragionare in un'ottica multipiattaforma”.

Una televisione storica, dunque, che vuole continuare a rivendicare il proprio spazio nel panorama dell'informazione, mantenendo aperto il dialogo con gli altri media del territorio.

“Il giornalismo locale è una realtà molto importante. Pensiamo al lavoro svolto da testate come Ossolanews, La Stampa e Vco24, e da settimanali come Eco Risveglio e Il Popolo dell'Ossola. I rapporti con la RSI sono sempre ottimi e la collaborazione prosegue, anche se con modalità diverse – ha evidenziato De Paoli –. Per questioni legate ai diritti, non possiamo più trasmettere le previsioni del tempo e programmi della Radiotelevisione svizzera come Falò”.

Marco De Ambrosis

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