Frontalieri del Vco, tante questioni ancora aperte: Locatelli chiede un tavolo provinciale

Frontalieri, problemi sempre sul tavolo. Sulla questione interviene il portavoce storico dei frontalieri del Vco, Antonio Locatelli. “Frontalieri senza pace su più fronti - dice Locatelli - viabilità in piena evoluzione sulla statale 34 del Lago Maggiore, dove sono finalmente partiti i lavori per la costruzione dei paramassi, lavori ormai non più procastinabili che inevitabilmente creeranno qualche difficoltà per i frontalieri; le finalmente eseguite asfaltature da Re al confine svizzero e l'attesa - speriamo breve - per l'inizio della costruzione delle due gallerie sulla 337; il grande problema del parcheggio per i frontalieri del Vallese ad Iselle ormai al collasso per i parcheggi delle auto dei lavoratori, con un progetto già su carta per il quale dovrebbero contribuire tutti i comuni dove risiedono i frontalieri che lavorano nel Canton Vallese che con il ristorno delle loro tasse forniscono alle stesse importanti cifre”.

“E infine - evidenzia Locatelli - torna in auge la ormai famosa tassa sulla sanità per la quale il governo non molla l'osso: infatti nel 2027 dovrebbe essere riproposta sotto mentite spoglie sia per la percentuale applicabile che per la non riscossione della stessa retroattiva; resta ovviamente applicabile ai "vecchi frontalieri" e cioè coloro che sono entrati in Svizzera prima di Luglio 2023, e inoltre non sarà più applicata con le percentuali precedenti, che andavano dal 3% al 6% del salario mensile, ma con con una quota che va dai 30 euro ai 150 euro mensili, con un’ulteriore quota di 50 euro per familiare a carico. È ovvio che restano immutate le difficoltà di applicazione delle stessa come più volte è stato evidenziato. Inoltre, per chi non dovesse versare la tassa, verrebbe applicata una sanzione amministrativa del 100% della quota non versata. I promotori di tale tassa dovranno confrontarsi con due questioni: la prima è che il governo piemontese ha ribadito più volte che non applicherà la tassa e speriamo che ancora una volta confermi la sua posizione; la seconda verità è che qualcuno si è dimenticato che l'8 marzo 2016 il Ministero della Salute lo stesso che vuole applicare la tassa !!!!) chiariva che, cito in toto, i frontalieri che lavorano nei cantoni Ticino, Vallese, Grigioni non devono versare ulteriori contributi al Ssn perché dagli stessi cantoni il ritorno del 38/40% del gettito fiscale versato dai frontalieri va a compensazione delle spese sostenute in Italia per loro e tra queste ovviamente quelle per le spese sanitarie: si evince quindi che se questo decreto ministeriale non è stato annullato, va applicato in toto. Abbiamo comunque richiesto un tavolo tecnico provinciale su tutti questi problemi in collaborazione con i sindacati di categoria”, conclude Locatelli.