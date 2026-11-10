Premosello, Spazio Donna senza una sede: "Dopo tanti anni di impegno, ci sentiamo dimenticate"

Non si placa il dibattito sollevato su più fronti in merito agli interventi di riqualificazione della biblioteca comunale di Premosello Chiovenda. Sul tema intervengono ora anche le donne del progetto Spazio Donna, lo sportello attivo proprio nei locali della biblioteca e le cui attività risultano momentaneamente sospese, come già affermato dall’assessore Maddalena Manera in una precedente nota. Di seguito il testo integrale del comunicato di Spazio Donna.

“Le dichiarazioni dell'assessora Maddalena Manera sulla sospensione delle attività di Spazio Donna presso un locale al piano terra dell'ex scuole elementari in piazza Bolzani a Premosello-Chiovenda lasciano in noi una profonda amarezza e tanta delusione. La motivazione sembra essere legata anche all'aumento dei costi del riscaldamento e alla necessità di contenere le spese. Comprendiamo le difficoltà economiche, ma viene spontaneo chiedersi se sia giusto che a pagarne il prezzo sia proprio solo una realtà associativa che, negli anni, ha dato tanto alla comunità.

Ciò che fa ancora più male è constatare che sono state sistemate le ex scuole, mentre non si è pensato a Spazio Donna. Oggi il locale che per anni abbiamo utilizzato per le nostre attività non è più a nostra disposizione, ma viene comunque utilizzato e si presume riscaldato. È una grande delusione, soprattutto perché abbiamo la sensazione di essere state dimenticate. Come se tutto il tempo, l'impegno e la disponibilità che abbiamo dedicato al nostro paese non meritassero nemmeno un po' di attenzione.

Spazio Donna è nata per stare insieme, incontrarsi, parlare, giocare e condividere momenti di amicizia. Ma il nostro impegno non si è mai fermato alla socialità. Nel corso degli anni abbiamo aiutato i terremotati, collaborato con l'asilo, donato alla Riss materassini antidecubito e abbellito con i fiori Premosello, Cuzzago e Colloro, compreso per anni il Palazzo Comunale in occasione del ferragosto Premosellese. Abbiamo messo a disposizione tempo, energie e volontariato, sempre con il desiderio di fare qualcosa di utile per il nostro territorio. Certo, nel frattempo giochiamo, ridiamo e ci divertiamo, ma soprattutto stiamo insieme. E proprio questo stare insieme rappresenta un valore sociale importante, che non dovrebbe essere sottovalutato né dimenticato.

Se il problema sono i costi del riscaldamento, crediamo che si sarebbero potute cercare soluzioni condivise: orari concordati, una gestione sostenibile degli spazi o altre possibilità che permettessero di continuare le nostre attività senza dover rinunciare a un luogo di incontro. Anche noi facciamo parte di questo comune. Anche noi siamo comunità e avremmo meritato attenzione, ascolto e considerazione. Non chiediamo privilegi, né trattamenti particolari. Chiediamo semplicemente di non essere messe da parte e di poter continuare ad avere un luogo dove incontrarci, mantenere vivi i rapporti umani e portare avanti quello spirito di solidarietà che ci ha sempre contraddistinte.

La nostra non è soltanto la delusione per un locale che oggi non possiamo più utilizzare. È soprattutto l'amarezza di sentirci dimenticate dopo tanti anni di presenza, impegno e disponibilità verso il paese. Perché un paese non vive soltanto attraverso i suoi edifici ristrutturati, ma soprattutto grazie alle persone, alle associazioni e al volontariato che ogni giorno lo animano. Spazio Donna non chiede solo un locale riscaldato. Chiede di essere ricordata, ascoltata e considerata. Chiede rispetto per ciò che ha fatto e la possibilità di continuare a essere una parte viva della propria comunità. Perché fa male vedere che si trovano risorse per sistemare gli edifici, ma non si riesce a trovare una soluzione per permettere a un'associazione di continuare a vivere. E dopo tanti anni trascorsi a dare qualcosa al nostro paese, sentirsi dimenticate è forse la delusione più grande”.