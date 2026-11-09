Protezione civile del Vco, volontari a lezione per assistere le persone con disabilità visiva nelle emergenze

Una giornata di formazione per imparare ad assistere nel modo corretto le persone con disabilità visiva durante le situazioni di emergenza. È quella che si è svolta sabato 7 novembre nella sede del Tecnoparco, con la partecipazione dei volontari del Coordinamento Territoriale di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola.

L'iniziativa, promossa da Uici Piemonte e dal Nodo Antidiscriminazioni della Provincia del Vco, ha affrontato un tema particolarmente importante per chi opera nelle attività di soccorso: conoscere le esigenze delle persone cieche e ipovedenti e acquisire le competenze necessarie per accompagnarle e assisterle nei momenti di maggiore difficoltà.

L'incontro ha rappresentato un'occasione di sensibilizzazione e approfondimento per i volontari, chiamati a intervenire in situazioni nelle quali la capacità di comunicare e di offrire un supporto adeguato può fare la differenza. A sottolineare il valore dell'iniziativa è stato lo stesso Coordinamento Territoriale di Protezione Civile del Vco, che ha raccontato l'esperienza attraverso i propri canali social, evidenziando l'importanza di una preparazione sempre più attenta alle necessità di tutte le persone. Un ulteriore passo nel percorso di formazione dei volontari del territorio, con l'obiettivo di rendere gli interventi di protezione civile sempre più sicuri, efficaci e inclusivi.