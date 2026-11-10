Cigala Fulgosi denuncia l’assenza delle istituzioni: "Anche il Vco merita attenzione"

Il Vco rischia di rimanere una “provincia dimenticata”. La denuncia arriva dal sindaco di Ornavasso Filippo Cigala Fulgosi che, tramite un post pubblicato sulle pagine social, ha condiviso una riflessione in merito alla sempre più scarsa attenzione che lo Stato rivolge al nostro territorio.

Lo spunto arriva da un discorso tenuto nei giorni scorsi a Napoli dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel quale sottolineava na necessità di garantire che “chi nasce nel meridione possa scegliere liberamente di restarvi, possa tornare se ha fatto esperienze altrove e possa aggiungersi chi viene da fuori”. Ma lo stesso, secondo Cigala Fulgosi, si dovrebbe fare anche in territori periferici come il Vco. “Mi stupisce - le parole del sindaco di Ornavasso - che un Presidente della Repubblica sempre così attento ad alcune problematiche sociali, come ad esempio quelle del sud Italia di cui parlava in questi giorni, non si preoccupi di quanto accade nelle nostre zone e nelle nostre valli, dove sempre più giovani sono costretti ad andarsene oppure a fare avanti e indietro dalle grandi città o da oltreconfine”.

A dimostrazione di ciò, anche una costante assenza delle istituzioni nazionali dal territorio del Vco: “Ho fatto una breve ricerca - spiega il primo cittadino di Ornavasso - ed è emerso che sono più di 20 anni che non solo un Presidente della Repubblica ma anche un Presidente del Consiglio o altre istituzioni non vengono in visita ufficiale nel Vco. L’ultimo è stato Ciampi nel lontano 2005: è un segnale di abbandono da parte dello Stato. Mi piacerebbe che al nostro territorio si possa riservare un minimo di attenzione, un segnale dal Quirinale”.