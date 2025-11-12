Vigili del fuoco, esercitazione all'Orrido di Sant'Anna di Cannobio

Quattro sono state le giornate di attività addestrativa (il 4,5,6,e 7 novembre scorsi) in cui si sono simulati diversi scenari di intervento dei vigili del fuoco in località specifiche in tutte le province della regione Piemonte. Nel nostro territorio l'attività è stata simulata nel comune di Cannobio, in località Orrido di Sant'Anna, ove i vigili del fuoco del comando del Vco e i colleghi del comando di Vercelli hanno strutturato una manovra per cercare una ipotetica persona dispersa sull'asta asta fluviale del torrente Cannobino.

L'attività ha compreso una complessa operazione di calata di operatori specializzati in soccorsi fluviali dal ponte dell'Orrido, individuato come unico punto di accesso al fiume. I soccorritori, una volta raggiunto il pelo dell'acqua, hanno navigato sul Cannobino con un gommone fluviale calato in sicurezza. Una volta individuato il pericolante, dopo un'attenta ricerca, lo stesso è stato recuperato, creando una linea tipo "teleferica" guidata, per consegnarlo al personale della croce rossa italiana del comitato di Verbania e di Cannobio presente all'esercitazione.

Sul posto i vigili del fuoco erano presenti con un posto di comando avanzato, che ha garantito le comunicazioni con la direzione regionale vigili del fuoco Piemonte e i soccorritori impegnati nella manovra. L'attività esercitativa ha permesso di testare i sistemi di comunicazione, di produrre una documentazione cartografica condivisibile in tempo reale con le strutture centrali del corpo nazionale e ha rappresentato l'occasione di mantenimento obbligatorio delle specifiche abilitazioni conseguite dai vigili del fuoco.