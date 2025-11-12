 / Sanità

In Piemonte si rafforza la rete per la terapia del dolore

L'assessore Riboldi ha illustrato le misure rispondendo a un’interrogazione del consigliere dem Rossi

In Consiglio regionale, l’assessore alla Sanità Federico Riboldi ha illustrato le misure per rafforzare la rete piemontese della terapia del dolore, rispondendo a un’interrogazione del consigliere Domenico Rossi (Pd).

La Regione sta lavorando per accreditare tutte le strutture, formare il personale e rivedere i Pdta (percorsi diagnostico-terapeutici) relativi al dolore cronico, anche oncologico. L’obiettivo è migliorare l’assistenza e ridurre la fuga di pazienti verso la Lombardia.
 Rossi aveva segnalato criticità nelle strutture di Torino, Novara e alle Molinette, dove si registrano lunghi tempi d’attesa e servizi limitati, mentre risultano centri virtuosi quelli di Orbassano, Casale Monferrato, Alessandria e Cuneo.

A Novara, la sospensione delle terapie invasive maggiori e la carenza di personale hanno portato a attese superiori a un anno, spingendo i pazienti a creare il comitato “Novara Senza Dolore”. Rossi ha ricordato che la terapia del dolore, insieme alle cure palliative, è una priorità del Piano sanitario nazionale per garantire dignità e qualità della vita ai malati.

