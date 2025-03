Vogogna accoglie i nuovi nati

Il comune di Vogogna ha deciso di aderire all’iniziativa “Giornata nazionale della gentilezza ai nuovi nati”, promossa dall’associazione Costruiamo Gentilezza. Per questo, nella giornata di sabato 29 marzo alle 10.00 sotto i portici del Palazzo Pretorio si terrà un evento nel quale la comunità del paese accoglierà i bambini e le bambine nate nel 2024 con un piccolo gesto simbolico.

“Con tale evento, l'amministrazione comunale desidera manifestare una volta di più l'importanza da lei attribuita alle tematiche sociali ed alla partecipazione attiva alla vita pubblica anche in un paese piccolo e dal basso tasso di natalità come il nostro. Riteniamo infatti – le parole dell’amministrazione - sia necessario mantenere viva la speranza per un futuro radioso, né trascurare la premura di investire anche in piccoli progetti, che tuttavia donano molto a chi riceve ed ancor più a chi dona, con l'augurio verso i nostri giovanissimi residenti che valori come la gentilezza possano caratterizzare la loro vita. Per questo motivo estendendo l'invito a tutta la cittadinanza ci farebbe piacere una nutrita partecipazione da parte dei vogognesi, per dare il benvenuto e un importante segnale di apertura ai loro nuovi concittadini”.