Dall'Ossola alle Nitto Atp Finals: la piccola Nicole in campo con Musetti

Un po' di Ossola ieri sera all'Inalpi Arena di Torino, dove si stanno svolgendo le Nitto Atp Finals di tennis. Ad accompagnare in campo Lorenzo Musetti, poi protagonista di una partita epica con l'australiano De Minaur, è stata la giovane Nicole, 11 anni, residente a Villadossola. Vestita di tutto punto grazie a Nitto, è stata selezionata tra i bambini seguiti da Ugi: per lei una serata da ricordare, mano nella mano ad uno dei grandi talenti emergenti del circuito.