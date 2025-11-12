Juventus Domo, una domenica da ricordare: al Curotti spettacolo e passione davanti a mille tifosi FOTO

Uno spettacolo da togliere il fiato è quello andato in scena allo stadio Curotti di Domodossola domenica scorsa, in occasione della 10ª giornata del Campionato di Promozione tra Juventus Domo e Casale 1909. Spalti gremiti da un migliaio di tifosi e un clima di autentica festa hanno fatto da cornice a un incontro che ha saputo incarnare al meglio i valori e la passione del calcio dilettantistico.

“La Juventus Domo – sottolinea la presidente Marisa Zariani – desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa splendida giornata: innanzitutto i nostri tifosi, la cittadinanza che ha partecipato più numerosa che mai, gli sponsor e i tanti volontari che permettono al nostro sodalizio sportivo di continuare a esistere.”

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche alla società Casale 1909, al suo presidente, ai dirigenti e ai numerosi tifosi che hanno accompagnato la squadra, contribuendo con entusiasmo al successo dell’evento. “Non da ultimo – prosegue Zariani – un particolare grazie va ai giocatori e agli staff tecnici delle due squadre, che stanno dando vita a un campionato di grande livello. Giornate come quella di domenica ripagano dei tanti sacrifici che si fanno e danno la forza per andare avanti. Grazie davvero.” Una domenica di sport, amicizia e partecipazione che rimarrà nel cuore dei tifosi domesi, esempio perfetto di come il calcio possa ancora essere occasione di incontro e condivisione per tutta la comunità.