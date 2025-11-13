A La Cinefoto Roberto Bianchetti e la cisterna dell'alpe Wolf

Venerdì 14 novembre l’ossolano Roberto Bianchetti sarà protagonista con le sue immagini a La Cinefoto in via Paolo Della Silva a Domodossola, alle 21. Presenterà un nuovo progetto dedicato all’Alpe Wolf e alla sua cisterna.
La storia racconta, mediante un video, un recupero importante sia per gli aspetti storici che culturali del nostro territorio. Nel corso dei secoli gli alpigiani si sono industriati in mille modi per ovviare alle carenze idriche, scavando abbeveratoi nelle rocce, ponendo tronchi incavati per raccogliere l'acqua che percolava dai boschi dopo la pioggia. All’Alpe Wolf, in Val Divedro, spicca una cisterna del 1896 che unisce mirabilmente l'aspetto funzionale a quello estetico.