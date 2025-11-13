Gli Estroverse portano l’Ossola sul palco dei Nitto Atp Finals di Torino

La musica dell’Ossola sbarca su uno dei palchi più prestigiosi d’Europa: gli Estroverse saranno protagonisti ai Nitto Atp Finals di Torino, l’evento mondiale dedicato al grande tennis. Il duo si esibirà in due performance acustiche, sabato 15 novembre alle 19:00 e domenica 16 novembre alle 13:00.

Il gruppo nasce dal ritorno a Domodossola della cantante Letizia Minacapilli, dopo anni di esperienza sui palchi torinesi. Insieme al chitarrista Melo Macrì, musicista dal talento compositivo riconosciuto, Letizia ha dato vita agli Estroverse, progetto che negli ultimi anni ha conquistato spazio nella scena musicale locale e oltre.

La proposta artistica del duo spazia tra diversi generi, reinterpretando con stile personale brani di artisti come Elisa, Giorgia, Mina, Alicia Keys, Joss Stone, Eric Clapton ed Eva Cassidy. Alle Atp Finals, le esibizioni saranno in versione acustica: la voce di Letizia, accompagnata dalle sonorità calde della chitarra di Melo, offrirà al pubblico internazionale un assaggio della qualità musicale che nasce in Ossola.

Letizia Minacapilli, vocal coach iscritta all’albo VoicetoTeach®, corista televisiva e insegnante di canto presso la Make Music School di Domodossola e la Like Music School di Unchio, è da anni punto di riferimento per giovani cantanti del territorio. Accanto a lei, Melo Macrì rappresenta l’anima creativa del progetto, oggi arricchito dai musicisti Alessandro Dell’Aglio e Oscar Zani, trasformando gli Estroverse in una vera e propria community musicale.

La partecipazione ai Nitto Atp Finals rappresenta un importante riconoscimento per il gruppo e una vetrina internazionale per l’Ossola, confermando il valore e il talento della musica locale su un palcoscenico di respiro globale.