Dr1, turno infrasettimanale per Findomo Pediacooph24 e Paracchini Expo Foma

Turno infrasettimanale anche in Dr1. La lanciatissima Findomo Pediacooph24 riceve al Pala Raccagni la Unisport Cavagnolo: occasione importante per i granata per conquistare la sesta vittoria consecutiva. Donaddio e compagni stanno letteralmente volando, grazie ad un attacco che segna a raffica e ad una difesa capace di essere un fattore.

"Gli impegni si susseguono - le parole del presidente Guerra- e quello che conta è avere sempre il giusto approccio, perché altrimenti si rischiano passi falsi sanguinosi. Ho fiducia nei ragazzi e sono certo che anche domani sera daranno il massimo, anche perché rimanere davanti piace a tutti"

Trasferta ad Ivrea invece per la Paracchini Expo Foma: Bellarosa e compagni a caccia del primo successo esterno del loro campionato. "Anche in trasferta - cosi coach Verri- dobbiamo giocare come facciamo in casa, con aggressività ed intensità. Cosi possiamo toglierci belle soddisfazioni e scalare la classifica".