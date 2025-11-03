A Pieve Vergonte un nuovo corso di pittura per grandi e piccini

La Pro Loco Valdossola , in collaborazione con il gruppo artistico “Amici del colore”, propone un nuovo corso di pittura aperto ad adulti e bambini, che si terrà tra novembre e maggio nelle sale dell’Ecomuseo Val Toppa di Pieve Vergonte (in via Massari 23).

Il corso è tenuto da Bruno Prandini, pittore che ha alle spalle una lunga esperienza, noto per la sua capacità di trasmettere con passione le tecniche pittoriche unite a un approccio creativo e personale. Sotto la sua guida, i partecipanti potranno intraprendere un percorso di scoperta e sperimentazione artistica, avvicinandosi al linguaggio dell’arte in un clima sereno e stimolante, indipendentemente dal proprio livello di esperienza.

Le lezioni si svolgono a partire dal 6 novembre ogni giovedì dalle 14.00 alle 20.00, fino alla fine di maggio, con possibilità di organizzare più sessioni giornaliere in base alle fasce di età e alle disponibilità dei partecipanti.

L’iniziativa gode del patrocinio del comune di Pieve Vergonte. Attraverso la pittura, il corso mira a favorire l’incontro tra generazioni, la condivisione di esperienze e la valorizzazione del talento individuale in un contesto di comunità.