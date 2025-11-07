ioleggoperchè: al via anche nel Vco le donazioni di libri alle scuole del territorio

Prende ufficialmente il via anche nel Vco venerdì 7 novembre, e proseguirà fino al 16 novembre, la decima edizione della campagna #ioleggoperchè, iniziativa sociale e di promozione della lettura dell’associazione italiana editori (Aie) per l’avvio e il potenziamento delle biblioteche scolastiche. Durante queste giornate, sarà possibile recarsi in una delle librerie aderenti sul territorio (qui l'elenco completo) per acquistare uno o più libri da donare alle scuole (qui l'elenco) e agli asili nido (qui l'elenco) che partecipano all’iniziativa.

Nelle librerie saranno presenti inoltre i “Messaggeri di #ioleggoperché”, ambasciatori del piacere della lettura: ragazze e ragazzi maggiorenni, ma anche insegnanti e lettori appassionati che affiancheranno i librai nel consigliare il “titolo giusto” da donare a una scuola durante i giorni di donazioni.

L’iniziativa è possibile grazie al sostegno del ministero della cultura attraverso il centro per il libro e la lettura, la collaborazione con il ministero dell’istruzione e del merito, il dipartimento per l'informazione e l'editoria della presidenza del Consiglio dei Ministri, l’associazione italiana biblioteche (Aib), l’associazione librai italiani (Ali) e il sindacato italiano librai e cartolibrai (Sil), il patrocinio della presidenza del consiglio dei ministri, di Siae – Società italiana degli autori ed editori e di sport e salute, e il supporto di Fondazione Cariplo e Pirelli.