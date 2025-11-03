 / Cultura

Cultura | 03 novembre 2025, 14:05

Il chitarrista Dario Fornara in concerto al Castello di Vogogna

Appuntamento il 29 novembre per un'esibizione acustica fingerstyle

Il chitarrista Dario Fornara in concerto al Castello di Vogogna

Sabato 29 novembre alle 21.00, le antiche mura del Castello di Vogogna si trasformano in un palcoscenico per un evento musicale. Il chitarrista Dario Fornara si esibisce in un concerto acustico fingerstyle, regalando al pubblico un’esperienza sonora intima e raffinata.

L’ingresso è a offerta libera. Il concerto è organizzato con il patrocinio del comune di Vogogna e il supporto di Acoi (associazione culturale Ossola inferiore).

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 351 7578688 o 0324 347217, oppure scrivere a castellodivogogna@gmail.com.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore