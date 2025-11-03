Il chitarrista Dario Fornara in concerto al Castello di Vogogna

Sabato 29 novembre alle 21.00, le antiche mura del Castello di Vogogna si trasformano in un palcoscenico per un evento musicale. Il chitarrista Dario Fornara si esibisce in un concerto acustico fingerstyle, regalando al pubblico un’esperienza sonora intima e raffinata.

L’ingresso è a offerta libera. Il concerto è organizzato con il patrocinio del comune di Vogogna e il supporto di Acoi (associazione culturale Ossola inferiore).

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 351 7578688 o 0324 347217, oppure scrivere a castellodivogogna@gmail.com.