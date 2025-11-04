"Maestri e amici": un nuovo volume per i 50 anni dall'ordinazione del vescovo Franco Giulio Brambilla

In occasione del 50° anniversario della ordinazione presbiterale di monsignor Franco Giulio Brambilla sono stati raccolti alcuni suoi scritti dedicati a maestri ed amici, con cui il vescovo di Novara ha intrecciato legami profondi e che ha amato, frequentato e studiato: da monsignor Aldo Del Monte a don Luigi Monza, dal cardinale Carlo Maria Martini al cardinale Renato Corti, da don Giovanni Moioli a don Luigi Serenthà, da Zaira Spreafico a don Luigi Caldera. Nasce così “Maestri e amici. Legami affidabili”, a cura di Marco Vergottini, edito da Interlinea.

Il libro è un modo “per restituire un frammento del suo mondo interiore, fatto di incontri che lasciano il segno e di legami che sanno attraversare il tempo”, come si legge nella presentazione, fotografando il suo essere allo stesso tempo “il Franco degli amici e il Giulio del Vangelo: un uomo che ha saputo abitare la fede con la stessa autenticità con cui ha abitato l’amicizia”.

Franco Giulio Brambilla, nato a Missaglia (LC) nel 1949, sacerdote della diocesi di Milano, ha perfezionato i suoi studi alla Pontificia Università Gregoriana di Roma conseguendo la laurea con un lavoro su “La cristologia di Schillebeeckx” (1989). È stato docente ordinario di cristologia e antropologia teologica presso il seminario di Venegono Inferiore e la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale (Milano) di cui è stato preside dal 2006 al 2012. Dal 2011 è vescovo di Novara e vicepresidente della conferenza episcopale per il Nord Italia (2015-2021) e ora è presidente della commissione per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi. È apprezzato autore di numerosi saggi di cristologia, antropologia e teologia pastorale; la sua bibliografia ammonta a più di 560 titoli.

Scrive il teologo Marco Vergottini, fra i promotori dell’edizione insieme con amici come Mariella Enoc: “Nel corso della sua vita ha avuto molti amici e maestri. Abbiamo pensato di raccogliere alcuni suoi scritti dedicati proprio a queste figure per tenere viva quella rete di affetti e pensieri che ha saputo custodire con fedeltà. È un modo per restituire un frammento del suo mondo interiore”.