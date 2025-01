Il "Canto di Natale" in scena a Finero

Associazione Culture d’Insieme nel Vco organizza lo spettacolo teatrale "Canto di Natale", il cui testo è ripreso da una novella classica della letteratura anglosassone, "A Christmas Carol", scritta da Charles Dickens nel 1843, che vuole evidenziare la realtà di una umanità protesa alla superficialità e dimentica del propri valori. Il testo è liberamente interpretato da Roberto Galluccio e Marco Preite della Compagnia “La Confraternita dei Guitti”.

Lo spettacolo avrà luogo a Finero, amministrativamente frazione del comune di Malesco in Valle Vigezzo, ma geograficamente collocato in alta Valle Cannobina, il prossimo 4 gennaio, dalle ore 16.00 presso l’ex asilo. Lo spettacolo è ovviamente adatto a tutti, grandi e piccoli.

Con l’iniziativa l’associazione Culture d’Insieme nel Vco, attraverso il suo comitato “Conoscere la Valle Cannobina”, vuole promuovere la raccolta di almeno 2500 firme entro il prossimo 10 aprile, necessarie per ottenere dal Fai-Fondo Ambiente Italiano il riconoscimento di Luogo del Cuore Fai all’intera Valle Cannobina. E’ infatti in corso il 12° censimento che il Fai promuove ogni due anni per invitare la gente a testimoniare con una firma il proprio luogo del cuore, e sensibilizzarla attraverso il coinvolgimento alla valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese.

Non c’è dubbio che per molti la Valle Cannobina sia uno di questi. La sua bellezza ha il sapore di una natura insolita, di tradizioni, di grandi e piccole storie, di cultura, di nostalgie, ricordi, radici ….. Un intero universo che, come fa notare il referente del Comitato Conoscere la Valle Cannobina Alberto Bergamaschi, va assolutamente protetto dall’oblio, dalla trascuratezza e dall’invasività di una natura incontrollata. E per farlo bene bisogna conoscerla. Il riconoscimento di Luogo del Cuore FAI sarebbe invito a conoscere e quindi valorizzare la Valle.

Volendo si può votare on line sul sito www.iluoghidelcuore.it, ma chi sarà a Finero avrà la possibilità di testimoniare direttamente con una firma su apposita scheda il proprio attaccamento alla Valle. Con 2500 firme sarà Luogo del Cuore Fai 2024. Per informazioni: 340 5394823 (solo WhatsApp); email culturedinsieme.vco@gmail.com