 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 14 novembre 2025, 18:05

Fine settimana difficile per chi viaggia in treno: ai lavori tra Arona e Domodossola si aggiunge uno sciopero

Domenica 16 novembre il personale incrocerà le braccia dalle 9.00 alle 18.00. A rischio i convogli Trenord

Fine settimana difficile per chi viaggia in treno: ai lavori tra Arona e Domodossola si aggiunge uno sciopero

Si preannuncia un fina settimana a dir poco complicato per chi viaggia in treno tra Domodossola e Milano. Nei giorni scorsi, infatti, era stata annunciata una nuova chiusura della tratta compresa tra Arona e Domodossola, con servizio di bus sostitutivi, per lavori di potenziamento infrastrutturale, tra venerdì 14 e domenica 16 novembre. A questo, poi, si aggiunge uno sciopero indetto dall’organizzazione sindacale Orsa per domenica 16 novembre. A rischio, dunque, i convogli di Trenord.

 

Lo sciopero è previsto dalle 9.00 alle 18.00 e riguarda la circolazione dei treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza, nonché dei collegamenti aeroportuali. La mattina viaggeranno solo i treni con orario di partenza prima delle 10.00 e arrivo a destinazione entro le 11.00. Durante l’intera giornata, i treni potranno subire ritardi o cancellazioni. Tutte le informazioni in tempo reale sono disponibili sul sito e sull’app di Trenord.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore