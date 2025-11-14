Fine settimana difficile per chi viaggia in treno: ai lavori tra Arona e Domodossola si aggiunge uno sciopero

Si preannuncia un fina settimana a dir poco complicato per chi viaggia in treno tra Domodossola e Milano. Nei giorni scorsi, infatti, era stata annunciata una nuova chiusura della tratta compresa tra Arona e Domodossola, con servizio di bus sostitutivi, per lavori di potenziamento infrastrutturale, tra venerdì 14 e domenica 16 novembre. A questo, poi, si aggiunge uno sciopero indetto dall’organizzazione sindacale Orsa per domenica 16 novembre. A rischio, dunque, i convogli di Trenord.

Lo sciopero è previsto dalle 9.00 alle 18.00 e riguarda la circolazione dei treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza, nonché dei collegamenti aeroportuali. La mattina viaggeranno solo i treni con orario di partenza prima delle 10.00 e arrivo a destinazione entro le 11.00. Durante l’intera giornata, i treni potranno subire ritardi o cancellazioni. Tutte le informazioni in tempo reale sono disponibili sul sito e sull’app di Trenord.