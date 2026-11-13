Catene a bordo o gomme invernali, ecco le strade interessate nel Vco e Novarese

Anas ricorda che dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027 è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sui tratti delle strade statali del Piemonte maggiormente esposti al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale. Durante il periodo di validità del provvedimento i ciclomotori e i motocicli potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di precipitazioni nevose in atto.

Tra i tratti interessati anche diverse strade tra Vco e Novarese: la SS 32 Ticinese da Novara (km 3.962) a Castelletto Ticino (km 32.640); la SS 32 dir da Borgo Ticino (km 0) a Borgomanero (km 9.600); la SS32 Variante di Borgo Ticino dal km 0 al km 4.200; la SS 33 del Sempione dal limite autostrada A26 (km 95.600) al confine di Stato (km 144.430); la SS 33 racc del Sempione da Baveno (km 0) a Verbania (km 1.999); la SS 229 del lago d’Orta da Borgomanero (km 33.200) a Gravellona Toce (km 60,489); la SS 229 variante di Borgomanero dal km 0 al km 7.740; la SS 337 della Valle Vigezzo da Masera (km 2.460) al confine di Stato (km 29.680); la SS 341 Gallaratese da Pernate (km 9.150) a Galliate (km 11.060); la SS 527 Bustese a Oleggio dal km 48.892 al km 54.325; la SS 549 di Macugnaga da Piedimulera (km 0) a Macugnaga (km 30.740); la SS 631 di Valle Cannobina da Cannobio (km 0) a Malesco (km 25.530); la SS 659 delle Valli Antigorio e Formazza da Crevoladossola (km 0) a Formazza (km 41.700); la SS 703 tangenziale di Novara, dal km 0 al km 29.900.

Infine, in caso di pericolo valanghe o di neve persistente, per garantire lo sgombero neve in sicurezza potrà essere temporaneamente istituito il divieto di transito a tutti i veicoli, a eccezione dei mezzi di emergenza e soccorso, lungo la SS33 del Sempione tra Varzo (km 134.650) e il confine di Stato (km 144,430-Trasquera) e sulla SS 659 della Val Formazza tra Canza (km 36.600) e Riale (km 41.700).