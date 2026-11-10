Bognanco, chiusa per due giorni la strada provinciale

Il comune di Bognanco avvisa la cittadinanza che sono previsti due giorni di chiusura al traffico della strada provinciale che collega la valle a Domodossola. In particolare, la strada non sarà percorribile nelle giornate di giovedì 12 e venerdì 13 novembre, nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 12.00 e tra le 14.30 e le 17.30.

“Sono in programma - spiega il sindaco Mauro Valentini - lavori di manutenzione straordinari di un ponte in località Torno, che richiedono l’utilizzo di macchinari che occupano l’intera carreggiata. Abbiamo disposto la chiusura della strada durante l’orario di lavoro per ridurre al minimo i disagi”. Durante gli orari di chiusura, saranno inoltre garantite due finestre di apertura straordinaria per il transito, alle 10.15 e alle 15.30.