Autostrada, nuove chiusure notturne sulla A26

Nuove chiusure notturne in programma lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri, per consentire l’esecuzione di lavori di rifacimento della pavimentazione autostradale.

In particolare, è in programma la chiusura del tratto compreso tra Baveno e Arona in direzione Genova, dal km 189.9 al km 165.5, dalle 22.00 del 16 novembre alle 6.00 del 17 novembre. Uscita obbligatoria allo svincolo di Baveno e possibile rientro alla stazione di Arona dopo aver percorso la SS 33.

È inoltre prevista la chiusura del tratto tra Arona e Baveno in direzione Gravellona, dal km 165.5 al km 189.9, dalle 22.00 del 17 novembre alle 6.00 del 18 novembre. Il traffico diretto verso Gravellona dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Arona e potrà rientrare allo svincolo di Baveno dopo aver percorso la SS 33 (solo veicoli leggeri). Il percorso alternativo per i veicoli pesanti prevede la percorrenza della Sp 142 e della Sp 229, per poi rientrare in autostrada.

Infine, chiusura del tratto compreso tra Arona e Gravellona in direzione Gravellona, dal km 165.5 al km 194.3, dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti del 18 e 18 novembre. Uscita obbligatoria alla stazione di Arona e possibile rientro allo svincolo di Verbania/Gravellona dopo aver percorso la SS 33.