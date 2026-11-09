Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa relativa ai cantieri attivi lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Di seguito l’elenco completo delle modifiche alla viabilità per la settimana del 9 novembre.

Cantieri di chiusura in orario notturno

Tra Borgomanero e Romagnano Sesia, in direzione Genova, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 9 novembre. Uscita obbligatoria a Borgomanero e possibile rientro a Romagnano Sesia.

Tra Arona e Gravellona Toce in direzione Ornavasso, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 9 novembre. Uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro a Gravellona Toce.

Tra Romagnano Sesia e Borgomanero in direzione Gravellona Toce, dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 novembre. Uscita obbligatoria a Romagnano Sesia e possibile rientro a Borgomanero.

Chiusura dell’uscita provenendo da Gravellona Toce e dell’entrata in direzione Genova della stazione di Arona, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 10 novembre. Si potrà utilizzare la stazione di Borgomanero.

Deviazione obbligatoria su D08 del traffico da A26 provenienza Genova, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di venerdì 13 novembre. Possibile uscita e rientro a Castelletto Ticino.

Sulla D08 Gallarate-Gattico, chiusura dell’entrata in direzione Milano della stazione di Castelletto Ticino, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 9 novembre. Si potrà utilizzare la stazione di Vergiate.

Cantieri di corsia unica permanente

Sul nodo di allacciamento A26/D08 provenendo da Milano in direzione Genova, alla pkm 23+200, in modalità permanente.

Tra Verbania e Bavenoin direzione Genova, tra la pkm 193+100 e 190+800, in modalità permanente.