Sciopero dei treni a novembre, possibili disagi anche nel Vco: stop di 23 ore

E stato annunciato un nuovo sciopero del trasporto ferroviario, con possibili ripercussioni anche per i viaggiatori del Verbano Cusio Ossola. L'agitazione è in programma tra venerdì 20 e sabato 21 novembre e potrebbe causare disagi a chi utilizza quotidianamente il treno per raggiungere il posto di lavoro, la scuola o altre destinazioni.

Lo sciopero, indetto dalle organizzazioni sindacali Cub Trasporti e Sgb Ferrovie, interesserà il personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria e avrà una durata complessiva di 23 ore, dalle 21 di venerdì 20 novembre alle 20 di sabato 21 novembre.

Anche nel Vco potrebbero verificarsi ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso, con possibili conseguenze per i collegamenti ferroviari utilizzati dai pendolari del territorio, in particolare lungo la direttrice del Sempione e sulle linee che collegano la provincia con il resto del Piemonte e la Lombardia. Sono previste fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, secondo le modalità applicabili ai diversi servizi ferroviari.