Carico disperso tra Gravellona e Ornavasso: nessuna conseguenza

Disagi alla circolazione nel pomeriggio di martedì 10 novembre lungo la superstrada del Sempione, nel tratto compreso tra Gravellona Toce e Ornavasso, in direzione Domodossola, dove un carico di materiale isolante si è disperso sulla carreggiata. Diversi blocchi di materiale isolante sono finiti sull'asfalto, creando una situazione di potenziale pericolo per gli automobilisti in transito. La presenza del materiale ha provocato un temporaneo blocco della circolazione, durato soltanto pochi minuti. Alcune persone sono quindi intervenute per spostare i blocchi e i sacchi all'esterno della carreggiata, consentendo la ripresa del traffico. La situazione è stata risolta rapidamente, senza particolari conseguenze.